Джерело - Чемпіон.
Українець Олександр Усик (19-0, 13 КО) отирмав свої заслужені чемпіонські пояси Хевівейту.
Про це повідомив сам боксер у своїх соціальних мережах.
"Тепер чемпіонські пояси в надійних руках", - зазначив Усик.
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Українець став чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO, перемігши британця Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів.
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