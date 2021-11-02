Джерело - Чемпіон.

Українець Олександр Усик (19-0, 13 КО) отирмав свої заслужені чемпіонські пояси Хевівейту.

Про це повідомив сам боксер у своїх соціальних мережах.

"Тепер чемпіонські пояси в надійних руках", - зазначив Усик.

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Українець став чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO, перемігши британця Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів.

Усик - Джошуа: відео бою

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