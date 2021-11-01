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Юних українських призерів нагороджували на фоні банера з символікою Росії

Сьогодні 08:36 Віктор Слюсаренко 403 0
Юних українських призерів нагороджували на фоні банера з символікою Росії

Джерело - Чемпіон.

Дуже дивний та водночас скандальний епізод стався у одній дитячо-юнацькій спортивній школі у Чернівцях. Юних спортсменів нагороджували на фоні зображення російського атлета.

Про це повідомляє Вальтер Шеффер.

На відео видно, що за спинами юних спортсменів зображена російська символіка - двоголовий орел.

Невідомо, чому потенційних українських чемпіонів нагороджують на тлі російських спортсменів із їх національними символами. Відзначимо, що багато українських зірок спорту відмовляються виступати у сусідній країні через бойові дії.

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