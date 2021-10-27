Команда із нижчого дивізіону сенсаційно пройшла одного з лідерів Суперліги

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 Кубка Швейцарії Івердон приймав Цюрих.

Господарі відкрили рахунок у першому таймі, на що гості відповіли своїм м'ячем у другій половині зустрічі.

В овертаймах команди ще раз обміняли результативними пострілами і справа дійшла до серії пенальті, де розгорнулася справжня драма.

Суперники пробили по 13 пенальті, і єдиний нереалізований удар з точки був у гравця Цюриха, який запустив м'яч над перекладиною.

Серія пенальті на відео з 2:50.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua