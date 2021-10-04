Хабіб після зустрічі з Фергюсоном: Мене оточила тисяча п'яних фанатів Ліверпуля - я був готовий дати їм бій

Боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов розповів кумедну історію, як він опинився в гущі уболівальників після матчу Ліверпуля і Манчестера Сіті (2:2). Росіянин пожартував, що був готовий дати бій прихильникам Ліверпуля після своєї зустрічі з Алексом Фергюсоном.

"Я відчуваю тиск через популярність. Навіть коли ходжу в Макдоналдс, наприклад. Там я іноді прошу одного прикрити мене, щоб люди мене не впізнали.

Або сьогодні, наприклад. Я виходжу з Енфілда і потрапляю в гущу фанатів Ліверпуля, мене оточила тисяча п'яних уболівальників. Але я готовий був дати їм бій, якщо що. Адже за день до цього я виклав фото з сером Алексом Фергюсоном. Так що це був небезпечний момент. Це тиск, тому що всюди тебе можуть дізнатися", - розповів боєць в інтерв'ю Islam Chahnel.