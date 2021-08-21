Дякую за мрію! Лунін записав відеозвернення до Шевченка

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер збірної України і мадридського Реала Андрій Лунін дуже вдячний екстренерові національної команди Андрієві Шевченку.

Про це воротар розповів у відеозверненні до легенди українського футболу.

"Андріє МИиколайовичу! Я хочу подякувати Вам за час, який ми провели разом у збірній, за віру в мене, за те, що здійснили мою мрію! Завдяки Вам я одягнув футболку збірної України, прредставлял нашу команду світовому рівні. Ви продовжували вірити в мене в непрості часи в клубі. Дякую за атмосфферу в збірній, за емоції, які ми пережили всі разом - це залишиться зі мною на все життя. Ви мене багато чому навчили! Бажаю Вам успіхів на новому життєвому етапі. У Вас все вийде!" - заявив Лунін.

Раніше тренерові подякували Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко.

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