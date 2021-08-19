Джерело - Чемпіон.
Півзахисник збірної України Олександр Зінченко написав зворушливого поста на адресу ексголовного тренера національної команди в своєму Instagram.
"Коли я був дитиною, то навіть не мріяв зустрітися з вами особисто і що у мене буде можливість навчитися футболу у вас. Щиро дякую, пане, і всьому вашому фантастичному персоналу за все, що ви зробили для мене, для команди та для всієї країни!", - зазначив Зінченко.
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Нагадаємо, напередодні Виконком УАФ затвердив на посаді головного тренера збірної України Олександра Петракова, а Андрій Шевченко в своєму зверненні подякував гравцям.
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