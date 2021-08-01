Кум Павелка покинув збірну України. Короткий звіт роботи Андрія Шевченка

Джерело - Чемпiон.

Андрій Шевченко і його асистент уже оголосили про те, що вони йдуть зі збірної України.

Хоча офіційної інформації від Української Асоціації футболу поки не було, але все і так зрозуміло. Шевченко приходив у команду якось не по-людськи і йде з неї так само!

За інформацією у ЗМІ, причиною стала мала заробітна плата, але це навряд чи хтось із сторін підтвердить. Не прийнято у нас обговорювати фінансові питання із "звичайними смертними".

Відомий журналіст Констянтин Андріюк уже відреагував на пост Шевченка: "Ні фінальної пресконференції, ні звіту про пророблену роботу! Вміння вчасно звалити - 80 lvl"

Скажемо відверто, останнім часом у грі збірної України щось зламалося. Тому відхід Андрія Миколайовича здається дуже вчасним. Ми вирішили не чекати звіту від Шевченка (тим більше, що його точно не буде) і зробили невеликий свій:

Збірна України під керівництвом кума президента УАФ загалом провела 52 матчі, з яких виграла 25, 13 разів зіграла внічию та 14 програла. Загальна різниця м’ячів – 71:62.

Офіційних матчів (відбір до чемпіонату світу та Євро, Ліги Націй та фінальна частина чемпіонату Європи) було 36 матчів. Рівно половину з них – 18 - Шевченко виграв, 7 закінчились нічиєю, 11 поразками. Загальний рахунок – 49:44.

Найбільшу перемогу збірна України під керівництвом Шевченка здобула у матчі проти збірної Сербії в рамках відбору до Євро-2020 – синьо-жовті перемогли 5:0.

Але при цьому зазнали найбільшої поразки в своїй історії – в контрольному матчі збірна Франції перемогла 7:1.

Найпопулярніший рахунок, з яким перемагала команда Шевченка – 2:1, зустрічався вісім разів. Сім разів фіксувався рахунок 1:1.

Ну, як мінімум, після Шевченка залишився рекордний успіх на чемпіонаті Європи. Тому, дякуємо йому за це і чекаємо на нового наставника збірної!

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