Скандальні українські моделі підтримали збірну Англії оголеними фото

Українські моделі, яких було заарештовано в Дубаї за участь у голій фотосесії на балконі одного із хмарочосів, незвичайним способом підтримали збірну Англії перед півфіналом Євро-2020 проти Данії. Дев'ять дівчат вирішили вболівати за перемогу родоначальників футболу на чемпіонаті після того, як вони розгромили нашу національну команду в чвертьфіналі.

"Жодних "але", потрібно перемагати данців", "Ми захистимо вас із тилу", "Ми підтримаємо вас", – написали українки.

Нагадаємо, що на початку квітня в Дубаї затримали натовп дівчат, які позували оголеними на балконі однієї з висоток. 11 із них виявилися громадянками України.

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