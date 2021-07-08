Майкл Фелпс – американський плавець, єдиний в історії спорту 28-разовий призер олімпійських ігор, 23-разовий олімпійський чемпіон, 8-разовий олімпійський чемпіон на одній олімпіаді і 26-разовий чемпіон світу. Вважається одним з найкращих спортсменів усіх часів.

Фелпс відрізняється від інших представників людства не тільки феноменальними спортивними результатами, але ще і своєю дивовижною дієтою. Про це повідомляє сайт healthy-habits.

Дієта Майкла Фелпса, яка за кількістю калорій в день швидше розрахована на трьох дорослих чоловіків, насправді не містить якесь гігантська кількість корисних продуктів – тут є і хліб, і майонез, і навіть енергетичні напої. При цьому Фелпс тренується шість разів на тиждень по п’ять годин на день, а на Олімпіаді в Пекіні (це 2008 рік) Фелпсу довелося брати участь в 17 запливах протягом 9 днів.

Сніданок найтитулованішого спортсмена в історії виглядає так:

- три сендвічі зі смаженими яйцями, цибулею, сиром, салатом, помідорами і майонезом;

- омлет з п’яти яєць;

- тарілка вівсянки з ягодами;

- три млинчики з шоколадом;

- три французьких тости з цукровою пудрою;

- дві чашки кави.

Обід олімпійського чемпіона складається з:

- 500 грамів пасти з томатним соусом;

- двох великих сендвічів з шинкою, сиром і майонезом;

- енергетичного напою.

Вечеря Фелпса:

- 500 грамів пасти;

- величезна піца пепероні;

- енергетичний напій.

Чи підходить цей раціон нам з вами? По-перше, ми не олімпійські чемпіони, і такий величезний обсяг енергії ми не витратимо навіть протягом декількох днів, при тому, що будемо тренуватися 3-4 рази на тиждень. По-друге, все-таки потрібно думати про майбутнє і не вживати непотрібних продуктів.

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