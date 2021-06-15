Збірна Фінляндії отримає додаткову підтримку під час другого раунду групового етапу Євро-2020 проти Росії.

У львівській фан-зоні розігруватимуть 50 сертифікатів на похід у фінську сауну під час матчу Фінляндія – Росія, який розпочнеться 16 червня о 16:00, йдеться на сторінці LVIV FAN FESTIVAL у Instagram.

Нагадаємо, у попередньому матчі за участі росіян на цій же локації наливали безкоштовне пиво за кожен гол збірної Бельгії, тоді підопічні Черчесова розгромно програли з рахунком 0:3

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