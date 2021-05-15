Джерело - Чемпіон.

Форвард Голден Стейт Ворріорз Хуан Тоскано-Андерсон підписав із клубом повноцінний контракт новачка ($1,701,593) на 2 роки. Одразу після підписання угоди 28-річний басекетболіст, який проводить перший повноцінний сезон у НБА зателефонував мамі та розчулився після слів підтримки.

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Зазначимо, що зарплата гравця в цьому сезоні складала мізерні 40 тисяч доларів на рік. У цьому сезоні Тоскано-Андерсон зіграв 52 гри, проводячи на паркеті 20,8 хвилини та набираючи 5,6 очок при 4,4 підбираннях.

Нагадаємо, ГСВ гарантував собі місце в турнірі плей-ін - команда посідає 8 сходинку в Західній конференції за одну гру до завершення "регулярки".

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