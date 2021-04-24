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ТОП-5 бадмінтоністів, яких ми побачимо в Києві

Сьогодні 14:19 Андрій Твердохліб 113 0
ТОП-5 бадмінтоністів, яких ми побачимо в Києві

Джерело - Чемпіон.

Уже в понеділок, 27 квітня, у київському Палаці спорту стартує чемпіонат Європи з бідмінтону. За нагороди першості поборяться й 15 українських спортсменів.

Наразі ж пропонуємо вам ТОП-5 бадмінтоністів, які візьмуть участь в чемпіонаті. Версія Чемпіона.

1. Віктор Аксельсон (Данія)

26-річний данець очолює европейський рейтинг і є другою ракеткою світу. На Олімпійських іграх 2016 в Ріо Аксельсон здобув бронзову нагороду.

2. Кароліна Марін (Іспанія)

27-річна представниця Іспанії є першою ракеткою Європи та посідає третє місце в світовому рейтингу. Олімпійська чемпіонка Ріо-2016.

3. Андерс Антонсен (Данія)

Друга ракетка Європи та третій у світі. Чемпіон Європи в міксті, срібний призер чемпіонату Європи 2017 та чемпіонату світу 2019 в одиночному розряді.

4. Габріела та Стефіна Стоєви (Болгарія)

Титуловані болгарські сестрички очолюють європейский рейтинг парниць (14 в світі - Чемпіон). Перможниці Європейських ігор у Баку в 2015 році та чемпіонки Європи 2018 в іспанській Уельві.

5. Кім Аструп і Андерс Расмусен (Данія)

Чоловіча пара з Данії посідає 2 сходинку в європейському рейтингу та 15-ті в світі. Чемпіони Європи 2018 року в Іспанії.

ТОП-5 українських бадмінтоністів незалежної України

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