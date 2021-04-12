ТОП-5 українських бадмінтоністів незалежної України

Джерело - Чемпіон.
Уже наприкінці квітня в київському Палаці спорту стартує чемпіонат Європи з бадмінтону, який є останнім ліцензійним турніром на Олімпійські ігри в Токіо. Україна буде представлена в усіх видах програми: чоловічий одиночний розряд, жіночий одиночний, парний у чоловіків і жінок, а також мікст.
Ми вирішили згадати найславетніших українських представників цього виду спорту часів Незалежності.
Владислав Дружченко, майстер спорту міжнародного класу
Уродженець Дніпра домінував в українському бадмінтоні в 90-ті та на початку 00-х. Багаторазовий чемпіон України в усіх можливих видах, переможець Гран-сет Європи-2007 - 1-е місце. Дворазовий бронзовий призер Кубка Європейських чемпіонів. Учасник Олімпійських ігор в Атланті та Сіднеї.
Сьогодні - тренер збірної України.
Олена Ноздрань, майстер спорту міжнародного класу
Найкраща бадмінтоністка в історії України, 35-разова! чемпіонка України в одиночному, парному та змішаному розрядах, учасниця чемпіонатів світу, Європи та Олімпійських ігор. Переможниця міжнародних турнірів.
Олена Ноздрань: Ми і мріяти не могли про чемпіонат Європи в Києві
Марія Улітіна, майстер спорту міжнародного класу
Багаторазова чемпіонка України, переможниця міжнародних змагань. Учасниця Олімпійських ігор 2016 року в Ріо. Чинна спортсменка, лідер збірної України. Марія візьме участь у чемпіонаті Європи.
Марія Улітіна: Хочу порадувати українських уболівальників на домашньому Євро
Валерій Атращенков, майстер спорту міжнародного класу
Чинний спортсмен, багаторазовий чемпіон України в парних змаганнях, разом із Єлизаветою Жаркою протягом багатьох років домінував у міксті. Учасник чемпіонатів Європи.
Дмитро Завадський, майстер спорту міжнародного класу
Чинний бадмінтоніст, багаторазовий чемпіон України, переможець Кубку Європи 2015. Учасник Олімпійських ігор у Лондоні (2012).
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua