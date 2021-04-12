 ТОП-5 українських бадмінтоністів незалежної України | Блоги | Champion.com.ua
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Сьогодні 12:31 Андрій Твердохліб 446 0
ТОП-5 українських бадмінтоністів незалежної України

Джерело - Чемпіон.

Уже наприкінці квітня в київському Палаці спорту стартує чемпіонат Європи з бадмінтону, який є останнім ліцензійним турніром на Олімпійські ігри в Токіо. Україна буде представлена в усіх видах програми: чоловічий одиночний розряд, жіночий одиночний, парний у чоловіків і жінок, а також мікст.

Ми вирішили згадати найславетніших українських представників цього виду спорту часів Незалежності.

Владислав Дружченко, майстер спорту міжнародного класу

Уродженець Дніпра домінував в українському бадмінтоні в 90-ті та на початку 00-х. Багаторазовий чемпіон України в усіх можливих видах, переможець Гран-сет Європи-2007 - 1-е місце. Дворазовий бронзовий призер Кубка Європейських чемпіонів. Учасник Олімпійських ігор в Атланті та Сіднеї.

Сьогодні - тренер збірної України.

Олена Ноздрань, майстер спорту міжнародного класу

Найкраща бадмінтоністка в історії України, 35-разова! чемпіонка України в одиночному, парному та змішаному розрядах, учасниця чемпіонатів світу, Європи та Олімпійських ігор. Переможниця міжнародних турнірів.

Олена Ноздрань: Ми і мріяти не могли про чемпіонат Європи в Києві

Марія Улітіна, майстер спорту міжнародного класу

Багаторазова чемпіонка України, переможниця міжнародних змагань. Учасниця Олімпійських ігор 2016 року в Ріо. Чинна спортсменка, лідер збірної України. Марія візьме участь у чемпіонаті Європи.

Марія Улітіна: Хочу порадувати українських уболівальників на домашньому Євро

Валерій Атращенков, майстер спорту міжнародного класу

Чинний спортсмен, багаторазовий чемпіон України в парних змаганнях, разом із Єлизаветою Жаркою протягом багатьох років домінував у міксті. Учасник чемпіонатів Європи.

Дмитро Завадський, майстер спорту міжнародного класу

Чинний бадмінтоніст, багаторазовий чемпіон України, переможець Кубку Європи 2015. Учасник Олімпійських ігор у Лондоні (2012).

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