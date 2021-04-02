Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб збірної України оголосив склад команди на чемпіонат Європи, який відбудеться в Києві з 27 квітня по 2 травня.

Чоловіки (одиночна категорія) - Артем Почтарьов та Данило Боснюк.

Жінки (одиночна категорія) - Марія Улітіна, Наталія Войцех та Анна Міхалькова.

Чоловіки (парна категорія) - Гліб Бекетов - Михайло Махновський, Іван Дружченко - Олександр Колеснік.

Жінки (парна категорія) - Анастасія Прозорова - Валерія Рудакова, Поліна Бугрова – Марія Столяренко

Мікст - Михайло Махновський - Анастасія Прозорова, Валерій Атращенков – Єлизавета Жарка

Чемпіонат Європи з бадмінтону 2021 у Києві – головні факти