 Британські чемпіони визначили переможця у можливому поєдинку Віталія та Володимира Кличків | Блоги | Champion.com.ua
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Британські чемпіони визначили переможця у можливому поєдинку Віталія та Володимира Кличків

Сьогодні 17:22 Андрій Твердохліб 369 0
Бій видатних суперважкоатлет і членів Міжнародного залу боксерської слави - Віталія та Володимира Кличко - на думку всіх причетних до світу єдиноборств, став би подією століття в боксі
Британські чемпіони визначили переможця у можливому поєдинку Віталія та Володимира Кличків

Джерело - klitschko-brothers.

З огляду на обіцянки дане братами Кличками своїй матері - ніколи не битися в рингу, цей мегабій залишався ілюзією і мрією. Але тим не менш, він до цих пір розбурхує уяву експертів і фанатів.

Телекомпанія BT Sports провела опитування серед британський чемпіонів світу з боксу, попросивши їх визначити переможця гіпотетичної битви Віталія та Володимира Кличко.

З величезною перевагою переміг старший брат, чинний мер Києва. Свої голоси за нього віддали шість з семи опитаних зірок британського боксу - Джо Кальзаге, Девід Хей, Амір Хан, Джош Тейлор, Річі Вудхолл і Карл Фремптон. Бій Володимира віддав тільки Ріккі Хаттон.

"Я вибрав би Віталія. Просто тому, що у нього був кращий підборіддя", - зазначив Ріккі Хаттон. Девід Хей виявився лаконічним, заявивши - "Віталій переміг би". "Віталій обіграв би Володимира. Він був хоробрішим і агресивнішим", - вважає Амір Хан. Річі Вудхолл, екс-чемпіон світу в середній і напівсередній вазі, зазначив, що "Віталій був більш небезпечним в рингу. Володимир більше дбав про свою безпеку". А ось Ріккі Хатон більше був вражений Володимиром. "Важко сказати, хто з них виграв би - стилі братів дуже схожі. Але я все ж віддам невелику перевагу Володимиру".

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