У Польщі забитий м'яч, який уже претендує на найкращий гол року

Форвард Ягеллонії Хесус Імас забив шикарний гол у матчі чемпіонату Польщі проти клубу Ракув (2:3).

30-річний іспанський нападник відмінно обробив м'яч, фінтом обіграв суперника і точно пробив з розвороту.

Імас може у 2021 році претендувати на приз ФІФА імені Ференца Пушкаша за найкращий гол року. У 2020 році нагороду отримав Сон Хин Мін з Тоттенгема за гол у ворота Бернлі.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua