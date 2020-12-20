 У Польщі забитий м'яч, який уже претендує на найкращий гол року | Блоги | Champion.com.ua
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У Польщі забитий м'яч, який уже претендує на найкращий гол року

Сьогодні 06:00 Valeriy Ruchka 191 0
У Польщі забитий м'яч, який уже претендує на найкращий гол року

Форвард Ягеллонії Хесус Імас забив шикарний гол у матчі чемпіонату Польщі проти клубу Ракув (2:3).

30-річний іспанський нападник відмінно обробив м'яч, фінтом обіграв суперника і точно пробив з розвороту.

Імас може у 2021 році претендувати на приз ФІФА імені Ференца Пушкаша за найкращий гол року. У 2020 році нагороду отримав Сон Хин Мін з Тоттенгема за гол у ворота Бернлі. 

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