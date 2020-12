Нападник Тоттенгема Сон Хин Мін став автором найкращого голу 2020 року за версією ФІФА.

Про це повідомляє пресслужба "шпор".

7 грудня 2019 кореєць забив у ворота Бернлі пробігши майже все поле з м'ячем.

The 𝗪𝗜𝗡𝗡𝗘𝗥 of the #Puskas Award 2020... 🔥 𝗛𝗘𝗨𝗡𝗚-𝗠𝗜𝗡 𝗦𝗢𝗡 🔥 #FIFAFootballAwards ⚪️ #TheBest pic.twitter.com/3hOpgUSE9h

Сона нагородили трофеєм імені Ференца Пушкаша.

💨 Get in there, Sonny! Son Heungmin's breathtaking goal against Burnley wins him the FIFA #Puskas Award 🥇



⚪️ @SpursOfficial | @theKFA 🇰🇷

🏆 #TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/kLXsAh8Twr