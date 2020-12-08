Слава Україні: Віда та Вукоєвич присвятили перемогу над росіянами Україні. ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Напередодні відбулося жеребкування відбіркового турніру до ЧС-2022. Збірна Хорватії із 3 кошика отримала команду Росії, яку перемоглу на 1/4 фіналу ЧС-2018 у Росії. Саме після того пореможного матчу з'явилося це легендарне відео.

"Слава Укрїні", сказав Віда.Колишні футболісти Динамо Домагой Віда та Огнен Вукоєвич присвятили перемогу збірної Хорватії над збірною Росії київскому Динамо та Україні.

"Ця премога за Україну, за Динамо", - наголосив Вукоєвич.

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