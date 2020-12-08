 Слава Україні: Віда та Вукоєвич присвятили перемогу над росіянами Україні. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Збірна України отримала суперників у кваліфікації ЧС-2022
Вчора 19:51 5189 1
Динамо Київ - Ференцварош: відео голів і огляд матчів
Сьогодні 10:09 371
Шахтар може залишитися без єврокубків навесні. Розбираємо всі турнірні розклади для гірників
Сьогодні 08:59 1570
Динамо Київ - Ференцварош: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:00 6709
Інтер – Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:30 745
Динамо - Ференцварош: онлайн-трансляція
Вчора 21:55 6092
Шевченко: Ми потрапили до дуже серйозної групи
Вчора 21:39 1460
Федерація баскетболу України з 23 грудня призупиняє Суперлігу
Вчора 20:08 700
Жеребкування кваліфікації чемпіонату світу-2022: Як це було
Вчора 19:47 10799
Ребров: Динамо змінилося з приходом Луческу
Вчора 19:38 1054
Блоги
Слава Україні: Віда та Вукоєвич присвятили перемогу над росіянами Україні. ВІДЕО
Слава Україні: Віда та Вукоєвич присвятили перемогу над росіянами Україні. ВІДЕО Адміністратор Чемпіона
Сьогодні 09:31 4113
Шахтар може залишитися без єврокубків навесні. Розбираємо всі турнірні розклади для гірників
Шахтар може залишитися без єврокубків навесні. Розбираємо всі турнірні розклади для гірників Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:59 1537
18 років тому Володимир Кличко змусив здатися велетенського американця
18 років тому Володимир Кличко змусив здатися велетенського американця Valeriy Ruchka
Вчора 21:18 719
Динамо – Ференцварош. Финал года
Динамо – Ференцварош. Финал года Дима Копий
Вчора 20:22 911
УЄФА опублікував логотип новоствореного турніру
УЄФА опублікував логотип новоствореного турніру Valeriy Ruchka
Вчора 18:10 1866
Голкіпер збірної Казахстану жорстким матом коментувала свої 12 пропущених голи в матчі з Францією
Голкіпер збірної Казахстану жорстким матом коментувала свої 12 пропущених голи в матчі з Францією Valeriy Ruchka
06.12.2020 18:55 963
4 роки тому Динамо поставило на коліна Бешикташ в Лізі чемпіонів
4 роки тому Динамо поставило на коліна Бешикташ в Лізі чемпіонів Valeriy Ruchka
06.12.2020 18:16 540
Відео дня! Українські спортсмени привітали військових із Днем Збройних сил
Відео дня! Українські спортсмени привітали військових із Днем Збройних сил Valeriy Ruchka
06.12.2020 15:24 610
Нещерет прокоментував своє вилучення у матчі проти Маріуполя
Нещерет прокоментував своє вилучення у матчі проти Маріуполя Valeriy Ruchka
06.12.2020 14:33 3578
Ті самі 100 причин для нового контракту Реала із Серхіо Рамосом
Ті самі 100 причин для нового контракту Реала із Серхіо Рамосом Valeriy Ruchka
05.12.2020 17:00 649
100 причин для контракту з Рамосом: Marca вийшла ефектною обкладинкою
100 причин для контракту з Рамосом: Marca вийшла ефектною обкладинкою Valeriy Ruchka
05.12.2020 16:14 665
Зінченко потролив свою дружину через відомий телепроєкт
Зінченко потролив свою дружину через відомий телепроєкт Valeriy Ruchka
05.12.2020 15:24 1321
Перший канадський хокеїст в історії УХЛ відзначився дебютним голом
Перший канадський хокеїст в історії УХЛ відзначився дебютним голом Valeriy Ruchka
05.12.2020 14:32 666
Террі Фокс: історія людини, яка пробігла смертельний марафон
Террі Фокс: історія людини, яка пробігла смертельний марафон Valeriy Ruchka
05.12.2020 12:32 2630
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити через 26 років
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити через 26 років Андрій Твердохліб
04.12.2020 23:59 741
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:22 Баскетбол Лень обрав ігровий номер у Торонто 9
10:09 Футбол Динамо Київ - Ференцварош: відео голів і огляд матчів 371
10:00 Футбол Два основних півзахисника Інтера можуть пропустити матч з Шахтарем 362
09:46 Футбол Райола: Погба може повернутися в Ювентус 213
09:34 Футбол У Ворсклі відреагували на проблеми із фінансуванням 470
09:31 Блог Слава Україні: Віда та Вукоєвич присвятили перемогу над росіянами Україні. ВІДЕО 4127
09:17 Футбол Решко: Динамо не варто навіть думати про нічию з Ференцварошем 473
08:59 Блог Шахтар може залишитися без єврокубків навесні. Розбираємо всі турнірні розклади для гірників 1570
08:58 Футбол Фіорентина - Дженоа 1:1. Огляд матчу 297
08:46 Футбол Павелко оцінив відбіркову групу України у кваліфікації до ЧС-2022 857
08:27 Футбол Лейпциг прийме Манчестер Юнайтед, Барселона зіграє з Ювентусом. Матчі 6 туру Ліги чемпіонів 207
08:13 Футбол Вербич: Луческу налаштовує Динамо на Ференцварош, як на фінал 597
08:00 Футбол Динамо Київ - Ференцварош: де дивитися матч Ліги чемпіонів 6709
07:30 Футбол Інтер – Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 745
00:03 Пряма трансляція Динамо - Ференцварош: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE 1871
7 Грудня 2020
23:54 Футбол Ейбар та Валенсія не виявили сильнішого у 12 турі Ла-Ліги 2711
23:52 Футбол Брайтон програв Саутгемптону у 11 турі АПЛ 2683
23:45 Футбол Фіорентина уникнула поразки від Дженоа у 10 турі Серії А 2643
23:36 Пряма трансляція Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE 933
23:24 Футбол Гоффенгайм переграв Аугсбург у 10 турі Бундесліги 2741
23:10 Баскетбол Setanta Sports Ukraine транслюватиме в Україні матчі Євроліги 3149
22:55 Футбол Балотеллі підписав контракт з клубом Серії B 2807
22:41 Баскетбол НБА виділить кожному клубу по 30 мільйонів доларів 2640
22:25 Хокей. УХЛ Маріуполь підписав російського форварда 2958
22:10 Футбол Шовковський: Ми можемо вважати Францію фаворитом нашої групи 2799

Слава Україні: Віда та Вукоєвич присвятили перемогу над росіянами Україні. ВІДЕО

Сьогодні 09:31 Адміністратор Чемпіона 4127 0
Слава Україні: Віда та Вукоєвич присвятили перемогу над росіянами Україні. ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Напередодні відбулося жеребкування відбіркового турніру до ЧС-2022. Збірна Хорватії із 3 кошика отримала команду Росії, яку перемоглу на 1/4 фіналу ЧС-2018 у Росії. Саме після того пореможного матчу з'явилося це легендарне відео.

"Слава Укрїні", сказав Віда.Колишні футболісти Динамо Домагой Віда та Огнен Вукоєвич присвятили перемогу збірної Хорватії над збірною Росії київскому Динамо та Україні.

"Ця премога за Україну, за Динамо", - наголосив Вукоєвич.

 

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()