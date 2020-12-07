Збірна України отримала суперників у кваліфікації ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
У Цюриху відбулося жеребкування кваліфікації ЧС-2022 в зоні УЄФА.
Рейтинг ФІФА впливав на посів команд під час жеребкування відбору чемпіонату світу 2022, фінальна стадія якого пройде в листопаді-грудні 2022 рік в Катарі. Було складено 10 груп по 5 або 6 команд.
Збірна України (24 місце рейтингу ФІФА) при жеребкуванні перебувала у другому кошику. За результатами жеребкування збірна України потрапила до групи D, в якій суперниками будуть Франція, Фінляндія, Боснія та Герцеговина, Казахстан.
|Група А
|Група B
|Група C
|Група D
|Група E
|Португалія
|Іспанія
|Італія
|Франція
|Бельгія
|Сербія
|Швеція
|Швейцарія
|Україна
|Уельс
|Ірландія
|Греція
|Північна Ірландія
|Фінляндія
|Чехія
|Люксембург
|Грузія
|Болгарія
|Боснія та Герцеговина
|Білорусь
|Азербайджан
|Косово
|Литва
|Казахстан
|Естонія
|Група F
|Група G
|Група H
|Група I
|Група J
|Данія
|Нідерланди
|Хорватія
|Англія
|Німеччина
|Австрія
|Туреччина
|Словаччина
|Польща
|Румунія
|Шотландія
|Норвегія
|Росія
|Угорщина
|Ісландія
|Ізраїль
|Чорногорія
|Словенія
|Албанія
|Північна Македонія
|Фарерські острови
|Латвія
|Кіпр
|Андора
|Вірменія
|Молдова
|Ґібралтар
|Мальта
|Сан-Маріно
|Ліхтенштейн
Жеребкування завершено!
Перші місця груп безпосередньо вийдуть до фінальної частини, а другі - потраплять у раунд плей-оф кваліфікації (разом з двома найкращими командами, які виграли свої групи в Лізі націй). 12 команд у двох раундах плей-оф визначать ще 3 володарі путівок на ЧС-2022.
Нагадаємо, що на нашому сайті проводився онлайн жеребкування кваліфікації ЧС-2022.