 Збірна України отримала суперників у кваліфікації ЧС-2022 | Футбол | Champion.com.ua
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Збірна України отримала суперників у кваліфікації ЧС-2022

Сьогодні 19:51 839 0
Українці потрапили до групи D
Збірна України отримала суперників у кваліфікації ЧС-2022
#Україна, #Франція

Джерело - Чемпіон.

У Цюриху відбулося жеребкування кваліфікації ЧС-2022 в зоні УЄФА.

Рейтинг ФІФА впливав на посів команд під час жеребкування відбору чемпіонату світу 2022, фінальна стадія якого пройде в листопаді-грудні 2022 рік в Катарі. Було складено 10 груп по 5 або 6 команд.

Збірна України (24 місце рейтингу ФІФА) при жеребкуванні перебувала у другому кошику. За результатами жеребкування збірна України потрапила до групи D, в якій суперниками будуть Франція, Фінляндія, Боснія та Герцеговина, Казахстан.

Група А Група B Група C Група D Група E
Португалія Іспанія Італія Франція Бельгія
Сербія Швеція Швейцарія Україна Уельс
Ірландія Греція Північна Ірландія Фінляндія Чехія
Люксембург Грузія Болгарія Боснія та Герцеговина Білорусь
Азербайджан Косово Литва Казахстан Естонія
Група F Група G Група H Група I Група J
Данія Нідерланди Хорватія Англія Німеччина
Австрія Туреччина Словаччина Польща Румунія
Шотландія Норвегія Росія Угорщина Ісландія
Ізраїль Чорногорія Словенія Албанія Північна Македонія
Фарерські острови Латвія  Кіпр Андора Вірменія
Молдова Ґібралтар Мальта Сан-Маріно Ліхтенштейн

Жеребкування завершено!

Перші місця груп безпосередньо вийдуть до фінальної частини, а другі - потраплять у раунд плей-оф кваліфікації (разом з двома найкращими командами, які виграли свої групи в Лізі націй). 12 команд у двох раундах плей-оф визначать ще 3 володарі путівок на ЧС-2022.

Нагадаємо, що на нашому сайті проводився онлайн жеребкування кваліфікації ЧС-2022.

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