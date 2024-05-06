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Сайнс отримав штраф за зіткнення з Піастрі та втратив одну позицію за підсумками Гран-прі Маямі

Сьогодні 08:39 60 0
Сайнс отримав штраф за зіткнення з Піастрі та втратив одну позицію за підсумками Гран-прі Маямі
#Ferrari, #Макларен, #Піастрі, #Формула, #Формула 1, #Хаас, #Гран-прі Маямі, #Карлос Сайнс, #Кевін Магнуссен

Джерело - Чемпіон.

Пілот Феррарі Карлос Сайнс отримав штраф за зіткнення з гонщиком Макларен Оскаром Піастрі в межах шостого Гран-прі Формули-1 сезону в Маямі. Іспанець втратив одну позицію в фінальному протоколі та заробив штрафний бал до ліцензії.

Сайнс намагався обігнати Піастрі в 17-му повороті, однак трохи втратив керування і зіткнувся з машиною австралійця, яка зазнала пошкоджень. Макларен був змушений їхати на піт-стоп і через це фінішував лише на 13-й позиції.

Карлосу Сайнсу додали п'ять секунд до його часу і він опустився за п'яту позицію за підсумками Гран-прі Маямі, четвертим став пілот Ред Булл Серхіо Перес.

Додається, що Кевін Магнуссен, який представляє Хаас, отримав 20-секундний штраф після гонки за неправильний проїзд по піт-лейну під час перебування на трасі машини безпеки. Це відкинуло данця на останню, 19-ту позицію в протоколі.

Нагадаємо, що в Маямі свою першу перемогу в кар'єрі здобув пілот Макларен Ландо Норріс. Також на американському етапі відбувся спринт, який виграв Макс Ферстаппен із Ред Булл. Чемпіон повідомляв вам про хронологію подій протягом усього вікенду.

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