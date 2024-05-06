Збірна України здобула олімпійську ліцензію на Світових естафетах-2024 на Багамах

Джерело - Чемпіон.

Збірна України посіла друге місце на Світових естафетах-2024, що проходять на Багамах, та здобула ліцензію на Олімпійські ігри-2024 у змішаній естафеті 4х400 метрів.

Про це повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України.

Наша команда у складі Олександра Погорілка, Тетяни Мельник, Данила Даниленка й Анни Рижикової фінішувала другою з результатом 3:14.49 хвилин в останньому забігу.

Зазначимо, ще першими до фінішу дісталися представники Великої Британії.

Нагадаємо, у перший день змагань українці посіли третє місце в четвертому забігу і не змогли відібратися до фіналу ЧС зі змагань змішаних естафетних команд.

Напередодні НОК розробив рекомендації для українських атлетів щодо контакту з росіянами та білорусами на ОІ, які відбудуться у столиці Франції з 26 липня до 11 серпня 2024 року.