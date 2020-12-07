Жеребкування кваліфікації чемпіонату світу-2022: Як це було

Джерело - Чемпіон.
|Група А
|Група B
|Група C
|Група D
|Група E
|Португалія
|Іспанія
|Італія
|Франція
|Бельгія
|Сербія
|Швеція
|Швейцарія
|Україна
|Уельс
|Ірландія
|Греція
|Північна Ірландія
|Фінляндія
|Чехія
|Люксембург
|Грузія
|Болгарія
|Боснія та Герцеговина
|Білорусь
|Азербайджан
|Косово
|Литва
|Казахстан
|Естонія
|Група F
|Група G
|Група H
|Група I
|Група J
|Данія
|Нідерланди
|Хорватія
|Англія
|Німеччина
|Австрія
|Туреччина
|Словаччина
|Польща
|Румунія
|Шотландія
|Норвегія
|Росія
|Угорщина
|Ісландія
|Ізраїль
|Чорногорія
|Словенія
|Албанія
|Північна Македонія
|Фарерські острови
|Латвія
|Кіпр
|Андора
|Вірменія
|Молдова
|Ґібралтар
|Мальта
|Сан-Маріно
|Ліхтенштейн
Жеребкування завершено!
Останнім суперником України в кваліфікації до чемпіонсту світу стала збірна Казахстану!
Наступною командою в нашій групі стає Боснія!
Другим суперником України стала Фінляндія!
Україна буде грати з Францією!
Тепер Де Россі обирає команди з другого кошика, де є і Україна!
Жеребкування почалося!
Кваліфікація розпчонеться у березні 2021, а завершиться у березні 2022.
Нагадаємо, Україна не зможе зіграти з Росією.
Тепер нам пояснють регламент жеребкування. Європа отримала 13 путівок на чемпіонат світу.
Нам демонструють найкращі моменти минулого чемпіонату світу, який відбувся в Росії.
Також в церемонії візьме участь нідерландець Рафаель ван дер Ваарт.
Легенда Роми і збірної Італії Даніеле де Россі - перший запрошений гість.
Вже за 15 хвилин розпочнеться церемонія жеребкування.
📺 Watch the UEFA preliminary draw for the 2022 #WorldCup LIVE— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 7, 2020
⏰ The draw begins at 18:00 CET #WCQ | @UEFA | @roadto2022
У понеділок, 7 грудня, в Цюріху відбудеться жеребкування відбіркового етапу на чемпіонат світу 2022 в Катарі.
Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн жеребкування починаючи з 19:00.
Нагадаємо, ФІФА опублікувала оновлений рейтинг, за яким якраз і буде проводитися жеребкування кваліфікації.
Збірна України, яка займає 16 місце в європейській зоні, буде у другому кошику.
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