Жеребкування кваліфікації чемпіонату світу-2022: Як це було

Джерело - Чемпіон.

Група А Група B Група C Група D Група E Португалія Іспанія Італія Франція Бельгія Сербія Швеція Швейцарія Україна Уельс Ірландія Греція Північна Ірландія Фінляндія Чехія Люксембург Грузія Болгарія Боснія та Герцеговина Білорусь Азербайджан Косово Литва Казахстан Естонія

Група F Група G Група H Група I Група J Данія Нідерланди Хорватія Англія Німеччина Австрія Туреччина Словаччина Польща Румунія Шотландія Норвегія Росія Угорщина Ісландія Ізраїль Чорногорія Словенія Албанія Північна Македонія Фарерські острови Латвія Кіпр Андора Вірменія Молдова Ґібралтар Мальта Сан-Маріно Ліхтенштейн

Жеребкування завершено!

Останнім суперником України в кваліфікації до чемпіонсту світу стала збірна Казахстану!

Наступною командою в нашій групі стає Боснія!

Другим суперником України стала Фінляндія!

Україна буде грати з Францією!

Тепер Де Россі обирає команди з другого кошика, де є і Україна!

Жеребкування почалося!

Кваліфікація розпчонеться у березні 2021, а завершиться у березні 2022.

Нагадаємо, Україна не зможе зіграти з Росією.

Тепер нам пояснють регламент жеребкування. Європа отримала 13 путівок на чемпіонат світу.

Нам демонструють найкращі моменти минулого чемпіонату світу, який відбувся в Росії.

Також в церемонії візьме участь нідерландець Рафаель ван дер Ваарт.

Легенда Роми і збірної Італії Даніеле де Россі - перший запрошений гість.

Вже за 15 хвилин розпочнеться церемонія жеребкування.

📺 Watch the UEFA preliminary draw for the 2022 #WorldCup LIVE



⏰ The draw begins at 18:00 CET #WCQ | @UEFA | @roadto2022 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 7, 2020

У понеділок, 7 грудня, в Цюріху відбудеться жеребкування відбіркового етапу на чемпіонат світу 2022 в Катарі.

Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн жеребкування починаючи з 19:00.

Нагадаємо, ФІФА опублікувала оновлений рейтинг, за яким якраз і буде проводитися жеребкування кваліфікації.

Збірна України, яка займає 16 місце в європейській зоні, буде у другому кошику.

Склади кошиків:

Кошик 1: Бельгія, Франція, Англія, Португалія, Іспанія, Хорватія, Італія, Німеччина, Данія, Нідерланди

Кошик 2: Швейцарія, Польща, Швеція, Уельс, Україна, Австрія, Словаччина, Сербія, Туреччина, Румунія

Кошик 3: Росія, Ірландія, Північна Ірландія, Норвегія, Угорщина, Ісландія, Шотландія, Чехія, Фінляндія, Греція

Кошик 4: Боснія, Словенія, Чорногорія, Північна Македонія, Болгарія, Албанія, Грузія, Ізраїль, Білорусь, Люксембург

Кошик 5: Кіпр, Вірменія, Фарерські острови, Естонія, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвія, Андорра

Кошик 6: Молдова, Мальта, Ліхтенштейн, Гібралтар, Сан-Марино