Жеребкування кваліфікації чемпіонату світу-2022: Як це було

Жеребкування завершено!

Останнім суперником України в кваліфікації до чемпіонсту світу стала збірна Казахстану!

Наступною командою в нашій групі стає Боснія!

Другим суперником України стала Фінляндія!

Україна буде грати з Францією!

Тепер Де Россі обирає команди з другого кошика, де є і Україна!

Жеребкування почалося!

Кваліфікація розпчонеться у березні 2021, а завершиться у березні 2022.

Нагадаємо, Україна не зможе зіграти з Росією.

Тепер нам пояснють регламент жеребкування. Європа отримала 13 путівок на чемпіонат світу.

Нам демонструють найкращі моменти минулого чемпіонату світу, який відбувся в Росії.

Також в церемонії візьме участь нідерландець Рафаель ван дер Ваарт.

Легенда Роми і збірної Італії Даніеле де Россі - перший запрошений гість.

Вже за 15 хвилин розпочнеться церемонія жеребкування.

📺 Watch the UEFA preliminary draw for the 2022 #WorldCup LIVE



⏰ The draw begins at 18:00 CET #WCQ | @UEFA | @roadto2022