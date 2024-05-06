Бенфіка програла Фамалікану та подарувала Спортингу дострокове чемпіонство

Джерело - Чемпіон.

Бенфіка зазнала поразки від Фамалікана в межах 32 туру португальської Прімейра-ліги. Цей результат гарантував Спортингу дострокову перемогу в чемпіонаті Португалії.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0, український воротар "орлів" Анатолій Трубін провів на полі увесь матч та отримав середню оцінку 6,8 за даними аналітичного порталу SofaScore.

Чемпіонат Португалії — Прімейра-ліга

32 тур, 5 травня

Фамалікан — Бенфіка 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 71 Пума, 2:0 - 85 Юссуф

Після цієї поразки відставання Бенфіки від Спортинга складає 8 очок за 2 тури до завершення чемпіонату. "Леви" завоювали 20 чемпіонство в історії, за цим показником вони поступаються лише Порту та Бенфіці (30 та 38 відповідно).

Підопічні Роджера Шмідта гарантовано фінішують другими в чемпіонаті Португалії та зіграють у 3 раунді кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів наступного сезону.

🟢⚪ CAMPEÕES NACIONAIS 2023/2024 ⚪🟢



Esforço, Dedicação, Devoção e GLÓRIA 🏆 pic.twitter.com/4vK4ADQppc — Sporting CP 🏆 (@SportingCP) May 5, 2024

Раніше повідомлялося, що головний тренер Бенфіки може очолити Баварію.