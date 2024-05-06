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Бенфіка програла Фамалікану та подарувала Спортингу дострокове чемпіонство

Сьогодні 08:19 115 0
Бенфіка програла Фамалікану та подарувала Спортингу дострокове чемпіонство
#Бенфіка, #Спортинг, #Анатолій Трубін, #Шмідт, #Фамалікан, #Чемпіонат Португалії, Прімейра ліга

Джерело - Чемпіон.

Бенфіка зазнала поразки від Фамалікана в межах 32 туру португальської Прімейра-ліги. Цей результат гарантував Спортингу дострокову перемогу в чемпіонаті Португалії.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0, український воротар "орлів" Анатолій Трубін провів на полі увесь матч та отримав середню оцінку 6,8 за даними аналітичного порталу SofaScore.

Чемпіонат Португалії — Прімейра-ліга
32 тур, 5 травня

Фамалікан — Бенфіка 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 71 Пума, 2:0 - 85 Юссуф

Після цієї поразки відставання Бенфіки від Спортинга складає 8 очок за 2 тури до завершення чемпіонату. "Леви" завоювали 20 чемпіонство в історії, за цим показником вони поступаються лише Порту та Бенфіці (30 та 38 відповідно).

Підопічні Роджера Шмідта гарантовано фінішують другими в чемпіонаті Португалії та зіграють у 3 раунді кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів наступного сезону.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Бенфіки може очолити Баварію.

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