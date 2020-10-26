Що відбувається у кулуарах федерації легкої атлетики України - Ірина Ліщинська

Джерело - Чемпіон.

Новою гостею подкасту Пейсмейкери стала українська легкоатлетка, срібна призерка Олімпійських ігор в Пекіні та спортивна директорка Run Ukraine Ірина Ліщинська.

Що відбувається в кулуарах ФЛАУ?

Чому саме в карантин в Європі та світі встановили безліч нових рекордів в легкій атлетиці?

Як стати пейсмейкером на найпрестижніших забігах України?

Яким буде біговий сезон наступного року?

Про це, а ще про допінг, проблеми з фінансовою підтримкою титульних спортсменів розповіла в інтерв’ю подкасту Пейсмейкери - Ірина Ліщинська.

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