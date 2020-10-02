Шахтар проти Реала, Інтера та Боруссії: історія зустрічей

Джерело - Чемпіон.

Шахтар дізнався своїх суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів.

"Гірники" потрапили у групу до Реала, Інтера та Боруссії з Менхенгладбаха.

Пропонуємо вам згадати історію протистояння донецької команди з іменитими суперниками.

З Реалом донеччани зустрічалися один раз - у груповому раунді Ліги чемпіонів сезону 2015/16.

У Мадриді "вершкові" здобули розгромну перемогу з рахунком 4:0, а от на Арені Львів відбувся напружений матч, де після 0:4 Реал ледь не втратив перемогу.

Проти Інтера Шахтар зустрічався двічі, одного разу в третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів в сезоні 2005/06. Тоді "нерадзуррі" здобули перемогу в Донецьку з рахунком 0:2, а на Джузеппе Меацца команди розписали нічию 1:1.

Друге протистояння Шахтаря та Інтера відбулося зовсім нещодавно. У півфіналі Ліги Європи минулого сезону міланська команда знищила "гірників" з рахунком 5:0.

З менхенгладбаською Боруссією Шахтар не грав жодного разу, проте можна згадати, що "гірники" вже чимало разів зустрічалися з німецькими командами.

У 8 двоматчевих протистояннях донеччани 8 разів виграли, 7 завершили матч внічию і стільки ж програли, забили 26 м'яч, пропустили 37.

Останні матчі Шахтар провів проти Вольфсбурга на стадії 1/8 фіналу минулого розіграшу Ліги Європи. "Гірники" здобули дві перемоги із загальним рахунком 5:1.

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