Дівчина дня. Спокуслива українська чемпіонка, від світлин якої перехоплює дух

Джерело - Чемпіон.
Чарівна каратистка зі Львова Діана Шостак - не лише дворазова чемпіонка Європи (2016, 2019), а й дівчина з неймовірною посмішкою, модельною зовнішністю та формами.
А ще в молодої спортсменки просто вогняний Instagram.
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