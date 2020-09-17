Дівчина дня. Спокуслива українська чемпіонка, від світлин якої перехоплює дух

Джерело - Чемпіон.

Чарівна каратистка зі Львова Діана Шостак - не лише дворазова чемпіонка Європи (2016, 2019), а й дівчина з неймовірною посмішкою, модельною зовнішністю та формами.

А ще в молодої спортсменки просто вогняний Instagram.

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