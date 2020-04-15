 Дівчина дня: еротична фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах | Блоги | Champion.com.ua
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Дівчина дня: еротична фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах

Сьогодні 12:13 Андрій Твердохліб 418 0
Дівчина дня: еротична фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах

Джерело - Чемпіон.

Ані Салаті 32 роки, але живе вона так, ніби їй завжди шістнадцять. Працювала журналістом, редактором, концертним директором, піар-директором, продюсувала артистів, організовує вечірки 90-х "Донишко в руках" і є співзасновницею блогу "Алкоблогери АЕ".

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ЇЇ зріст 170 сантиметрів. Розмір грудей - п'ятий. Аня має непогану фан-базу в instagram. Цікаво, що в школі українка комплексувала через те, що у неї єдиною в класі зовсім не було…грудей!

"Пацани перешіптувалися і сміялися за спиною, - зізнається Аня. -  Я носила ліфчик нульового розміру, щоб він хоча б був. Дуже переживала через це. А потім груди виросли. Раптово. Я цьому дуже рада. Груди відволікають всю увага від живота, яким я не дуже задоволена. Десять років борюся із зайвою вагою. Але зазвичай мене надовго не вистачає - надто вже люблю алкоголь і не найкориснішу їжу: пасти, бургери і тортики".

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Але і спорт Аня теж любить. Особливо басейн і флай-йогу.

"Звичайна йога мені не так сильно заходить -  не приховує Аня. - Я занадто "дерев'яна". У мене не виходять вправи і я швидко втрачаю інтерес. А ось флай-йога - зовсім інша справа. На цих всіх канатах і в гамаку навіть мішок з сіном може з горем навпіл виконати будь-яку вправу! А вже як це ефектно виглядає в дзеркалах! Милуєшся собою і думаєш: "Ого! Оце я даю! Подумати тільки! Оце я красуня! Уххххх! " - і відразу ж такий азарт і хочеться займатися ще й ще. Плюс у мене досить тендітна конституція тіла, вузька спина, яка з трудом витримує вагу п'ятого розміру і нещадно ниє з цього приводу. Флай-йога для неї - просто порятунок! З нетерпінням чекаю закінчення карантину заради двох, здавалося б, несумісних речей - хочу пройтися по всім своїм улюблених барам і знов записатися на йогу і в спортзал! Вірю, що незабаром все повернеться на круги своя".

Максим Розенко, Чемпіон

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