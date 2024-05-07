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Вілсон вперше у кар'єрі став чемпіоном світу зі снукеру

Сьогодні 01:01 133 0
Вілсон вперше у кар'єрі став чемпіоном світу зі снукеру
#снукер

Джерело - Чемпіон.

Кайрен Вілсон (12) обіграв Джека Джонса (44) у фіналі чемпіонату світу-2024 зі снукеру в Шеффілді (Англія).

Поєдинок завершився з рахунком 18:14. В першій сесії Кайрен створив разючу перевагу, перемігши у стартових семи фреймах підряд. В другій частині гри Джонс почав відігруватися. Джек скоротив відставання від Вілсона до 3 фреймів, однак все-таки створити камбек валлійцю не вдалось.

Відтак Вілсон вперше у кар'єрі зумів перемогти на найголовнішому турнірі у світу снукеру. До цього, найкращим здобутком англійця на змаганні був вихід у фінал 2020 року. Тоді Кайрен поступився у вирішальній грі легендарному Ронні О'Саллівану.

Після останнього удару гравець не стримав емоцій від довгоочікуваного тріумфу.

Для Джонса цьогорічний ЧС також є унікальним в кар'єрі. Гравець став головною сенсацією змагання, після того, як перевершив своє краще досягнення (чвертьфінал 2023 року).

Варто додати, що турнір приніс чимало сюрпризів. Зокрема два найкращі снукеристи рейтингу, О'Салліван та Джад Трамп, вилетіли на стадії чвертьфіналу. З чотирьох півфіналістів одразу троє стартували на турнірі з кваліфікації.

Зазначимо, чемпіонат світу є найпрестижнішим турніром у світовому снукері. Традиційно змагання проходять в театрі "Крусебл" в англійському Шеффілді. Найтитулованішими гравцями є О'Салліван та Стівен Хендрі, які вигравали 7 разів на ЧС.

Раніше ми повідомляли, що українські снукеристи, Антон Казаков та Юліан Бойко, не змогли пройти кваліфікацію турніру.

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