Дівчина дня. Її вигнали з автоспорту, тепер вона заробляє майже мільйон доларів на власних порно-роликах. ФОТО 18+

Джерело - Чемпіон.

Хороший спосіб заробити на життя і розплатитися з усіма зобов'язаннями після гоночної кар'єри показала австралійка Рені Грейсі. Вона в першій половині 2010-х вважалася талантом і в цілому виступала на рівні чоловіків-середняків. Потім пішла на підвищення, але не склалося, і власники команди вирішили від неї позбутися.

Тепер у Грейсі зовсім інша кар'єра: вона знімає платні порно-ролики за запитом передплатників. І, звичайно, знімається в них сама в головній ролі.

"Піти в порно - найкраще рішення в моєму житті! - заявила вона виданню News Corp Australia. - В середньому я заробляю по $ 2500 в день і до $ 18000 на тиждень. Завдяки цим грошам через рік закрию іпотеку, розраховану на 30 років"

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