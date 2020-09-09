Джерело - Чемпіон.
Представниця Дніпра Олена "the Hunter" Овчиннікова - багаторазова чемпіонка світу та Європи з кікбоксингу, таїландському боксу та К-1.
У 2019 році українка увішла до 20 найкрасивіших дівчат UFC за версією theTHINGS.com. А її прізвисько - "the Hunter" говорить саме за себе.
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