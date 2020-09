View this post on Instagram

Вы ведалі, што найлепшы біятланіст свету 20 стагоддзя расеец Аляксандр Ціханаў ужо шмат год жыве ў Беларусі? Ён носіць пад сэрцам фотаздымак Лукашэнкі і выступае супраць аб'яднання Беларусі і Расеі. Поўны выпуск праграмы, у межах якой паказваецца гэты сюжэт, - у апісанні профіля. #кожнызнас #інтэграцыя#саюз#будучынябеларусі