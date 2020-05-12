Про війну, футбол, політику та свій максимум - Артем Прима

Джерело - Чемпіон.

Один з лідерів збірної України з біатлону, Артем Прима в інтерв'ю для Stargorod sport розповів про те, як став біатлоністом. Розмірковує хто кращий спортсмен: він чи його брат - Роман Прима. Також Артем поділився враженнями про нового головного тренера для української жіночої збірної з біатлону. Юрай Санітра: чи впорається він одразу з двома командами? Чи буде регрес у чоловічої збірної? Про футбол, рік життя України за нового президента, з ким воюємо на Донбасі, мрії та цілі у кар'єрі... Та ще на багато інших цікавих тем розмовляли ведучий Старгород Спорт Павло Посохов та Артем Прима!

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