Захисник Детройт Пістонс Деррік Роуз оштрафований на 25 тисяч доларів. Таке покарання баскетболіст отримав за те, що кинув ручку на паркет.

Інцидент трапився під час матчу Детройта з Нью-Орлеан Пеліканс. Роуз не впорався з емоціями під час тайм-ауту. Детройт поступився в овертаймі (110:117).

Detroit Pistons PG Derrick Rose Fined $25,000 For Throwing Pen Across Court And Into Stands pic.twitter.com/VmeGzC6oAN