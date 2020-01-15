Атланта без Леня переграла Фінікс, Юта перемогла Бруклін. Результати матчів НБА

У НБА зіграно 6 матчів

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.

Атланта українського центрового Олексія Леня перемогла Фінікс. Українець не грав у матчі через болі в спині.

НБА. Регулярний чемпіонат

15 січня

Бруклін - Юта 107:118 (26:30, 19:29, 29:29, 33:30)

Атланта - Фінікс 123:110 (28:25, 28:26, 28:32, 39:27)

Мілуокі - Нью-Йорк 128:102 (29:23, 36:17, 43:36, 20:26)

Мемфіс - Х'юстон 121:110 (32:37, 35:24, 18:22, 36:27)

Кліпперс - Клівленд 128:103 (31:26, 35:24, 40:21, 22:32)

Голден Стейт - Даллас 97:124 (26:36, 21:29, 24:29, 26:30)

Раніше, Детройт із Михайлюком програв Чикаго.

Нагадаємо, Атланта із Ленем поступилася Денверу.