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зловчасний для Франції удар

Французи посоромили скептиків і не просто дали бій валійцям, а мали перемагати.  Вже на 8-й хвилині вони вели 12:0! І, в принципі, контролювали хід гри, граючи по рахунку. Все перевернулося з ніг на голову  на 49-й хвилині. Коли Себастьян Вахаамахіна зробив дуже необов’язковий удар ліктем в щелепу, за що отримав червону та залишив свою команду в меншості.

На 54-й хвилині валійці скоротили відставання до 13:19, і другий вирішальний момент в грі стався на 74-й хвилині. Все вирішувалось в ситуації, коли завдяки регбійному ВАРу вирішувалось чи не зробили валійці під час спроби (дається 5 очок) пас вперед. Відеосуддя вирішив, що правила не були порушені. Хоча епізод був на межі 50/50. Два додаткових очки ударом ногою валійці заробили, і це вирішило долю чвертьфіналу (20:19 на користь Уельсу).

Відзначу, що наступний Кубок світу пройде у Франції в 2023. Тому майбутні господарі КС привезли напівмолодіжний склад, який за чотири роки заслуговуватиме на вихід в фінал, як мінімум.

Якщо валійці як сьогодні з французами гратимуть у півфіналі з ПАР, то шансів у них не буде. Сьогодні африканці в останньому чвертьфіналі розгромили Японію 26:3.

Але куди цікавішим експерти вважають півфінал Англія – Нова Зеландія. Тільки англійців багато хто з експертів називає єдиною збірною, яка зможе зупинити чинних володарів Кубку світу (проходив в 2015 в Англії). Початок матчу в суботу 26 жовтня об 11:00 за київським часом.

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