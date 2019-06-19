Справжню красу Філ Фоден поклав за збірну Англії U-21.
Хлопець грає за Сіті, а зараз тягне на собі англійську молодіжку на чемпіонаті Європи.
А гол Фодена англійцям, до речі, не допоміг взяти навіть нічию. Збірна Франції не забила 2 пенальті, довго грала в меншості, але перемогла лише завдяки автоголу Аарона Ван-Біссакі на останній хвилині.
Нагадаємо, нещодавно Фоден став батьком.
Джерело - Чемпіон.
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