Юний півзахизник Манчестер Сіті став батьком. ФОТО

Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден, який зовсім недавно почав потрапляти в основний склад англійського гранда, став батьком.

Як повідомляє джерело, у 18-річного англійця народився син. Філ в захваті від дитини та всіляко підтримує його і свою дівчину Ребекку. Варто відзначити, що подруга на кілька місяців молодше Фодена.

Ребекка живе в місті Стокпорт з батьками. Водночас Фоден більшу частину часу проводить в манчестерському будинку, який він недавно купив своїм батькам.

MAN City wonderkid Phil Foden has become a father at just 18.

