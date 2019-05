Найтитулованішому клубу України - 83! Шахтар присвятив ролик уболівальникам

View this post on Instagram

⚒ «Шахтеру» – 83! С праздником, друзья! С днем рождения, «Шахтер»! ⠀ Поздравляем ветеранов, футболистов и тренеров, всех болельщиков! Каждый из вас внес огромный вклад в успехи и достижения команды. Каждый из вас писал историю побед «оранжево-черных». Каждый из вас является частью большой и дружной семьи ФК «Шахтер»! #Шахтеру83 ⠀ ⚒ «Шахтарю» – 83! Зі святом, друзі! Із днем народження, «Шахтар»! ⠀ Вітаємо ветеранів, футболістів та тренерів, усіх уболівальників! Кожен з вас зробив величезний внесок в успіхи і досягнення команди. Кожен з вас писав історію перемог «оранжево-чорних». Кожен з вас є частиною великої й дружної сім’ї ФК «Шахтар»! #Шахтарю83 ⠀ ⚒ Shakhtar turns 83! Congrats, friends! Happy birthday, Shakhtar! ⠀ Congratulations to veterans, football players, coaches, and all the fans! Each of you has made a huge contribution to the team’s success and achievements. Each of you wrote the history of the Orange-and-Blacks’ victories. Each of you is part of a large and friendly family of FC Shakhtar! #Shakhtar83