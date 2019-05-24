Мій профіль
Ястремська - Соболенко: онлайн-трансляція
Сьогодні 13:41 518
Україна - США: онлайн-трансляція
Сьогодні 14:27 154
Україна - США: думка експерта
Сьогодні 14:00 208
Хведеліані: Збірна України - фаворит чемпіонату світу
Сьогодні 08:55 1376
Україна - США: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу U-20
Сьогодні 06:48 1246
Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 00:00 2037
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Вчора 18:42 3318
Розклад матчів збірної України на чемпіонаті світу U-20
Вчора 16:10 2076
Ястремська обіграла француженку та вийшла у півфінал Страсбурга
Вчора 15:15 921
Навалка може очолити Динамо
Вчора 14:57 1973
Навколо спорту
Блоги
Коноплянка кинув виклик гірським козлам
Коноплянка кинув виклик гірським козлам Максим Буйдин
22.05.2019 16:27 2072
Беленюк нарешті змусив Міністерство виплатити призові за чемпіонат Європи
Беленюк нарешті змусив Міністерство виплатити призові за чемпіонат Європи Максим Буйдин
21.05.2019 15:44 1191
5 епізодів з життя Нікі Лауди, про які ви могли не знати
5 епізодів з життя Нікі Лауди, про які ви могли не знати Максим Буйдин
21.05.2019 14:19 1112
Динамо при Суркісу витратило більше за Шахтар, Калитвинцев у збірній - ТаТоТаке
Динамо при Суркісу витратило більше за Шахтар, Калитвинцев у збірній - ТаТоТаке Максим Буйдин
21.05.2019 13:40 1109
Гвардіола відсвяткував завершення сезону в Англії запальним танцем
Гвардіола відсвяткував завершення сезону в Англії запальним танцем Serhii Zaitsev
21.05.2019 10:30 1909
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:56 Футбол Команда НУФВСУ-МАУП здобула золото Чемпіонату м. Києва з серед студентів 54
14:48 Футбол Суркіс: Якщо Хацкевич переконає мене, то продовжить роботу з командою 326
14:31 Футбол Збірна України з міні-футболу розгромила команду Швейцарії 443
14:27 Футбол Україна - США: онлайн-трансляція 154
14:24 Блог Найтитулованішому клубу України - 83! Шахтар присвятив ролик уболівальникам 93
14:14 Футбол Наполі пропонує 15 млн євро за Маліновського 313
14:00 Футбол Україна - США: думка експерта 208
13:50 Хокей Україна прийме молодіжний чемпіонат світу з хокею 625
13:41 Теніс Ястремська - Соболенко: онлайн-трансляція 518
13:37 Футбол Ротань назвав склад молодіжної збірної України на турнір пам'яті Лобановського 338
13:15 Футбол Відбулося жеребкування плей-оф Чемпіонату УПЛ 574
12:49 Футбол Вболівальник: Навалка розвалив Лех, тепер розвалить і Динамо 1294
12:35 Футбол Шахтар готовий купити гравця Сассуоло 982
12:10 Футбол Агент: Трпишовського в Динамо не буде 627
11:47 Футбол Журналіст: Гравці США зможуть не один раз пробити голкіпера Луніна 399
11:33 Футбол Наставник Славії може очолити Динамо 1635
10:48 Футбол Динамо хоче за Циганкова 25-30 мільйонів євро 2434
10:31 Футбол Воронін вболіває за збірну Росії на чемпіонаті світу 639 1
10:10 Футбол Лукаку хоче покинути Манчестер Юнайтед 513
09:53 Теніс Світоліна: Жеребкування не надто легке, але я легких шляхів не шукаю 599
09:38 Футбол Фонсека мріє очолити англійський клуб 900
09:19 Футбол Почеттіно: Ми нікого не купили, а Ліверпуль захисника і воротаря по 70 млн євро 655
08:55 Футбол Хведеліані: Збірна України - фаворит чемпіонату світу 1376
08:54 Футбол Матч Арсенал - Карпати відбудеться без глядачів 397
08:41 Хокей Росія зіграє з Фінляндією у півфіналі чемпіонату світу, Канада - з Чехією 1600

Найтитулованішому клубу України - 83! Шахтар присвятив ролик уболівальникам

Сьогодні 14:24 Valeriy Ruchka 93 0
Найтитулованішому клубу України - 83! Шахтар присвятив ролик уболівальникам

Донецькому Шахтареві виповнилося 83 роки.

Спеціально до цієї дати клуб підготував оригінальне відео, в якому подякував усім своїх уболівальників різної статі, віросповідань, з різних міст і країн.

"Вітаємо ветеранів, футболістів та тренерів, усіх уболівальників! Кожен з вас зробив величезний внесок в успіхи і досягнення команди. Кожен з вас писав історію перемог "оранжево-чорних". Кожен з вас є частиною великої й дружної сім’ї ФК Шахтар"

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⚒ «Шахтеру» – 83! С праздником, друзья! С днем рождения, «Шахтер»! ⠀ Поздравляем ветеранов, футболистов и тренеров, всех болельщиков! Каждый из вас внес огромный вклад в успехи и достижения команды. Каждый из вас писал историю побед «оранжево-черных». Каждый из вас является частью большой и дружной семьи ФК «Шахтер»! #Шахтеру83 ⠀ ⚒ «Шахтарю» – 83! Зі святом, друзі! Із днем народження, «Шахтар»! ⠀ Вітаємо ветеранів, футболістів та тренерів, усіх уболівальників! Кожен з вас зробив величезний внесок в успіхи і досягнення команди. Кожен з вас писав історію перемог «оранжево-чорних». Кожен з вас є частиною великої й дружної сім’ї ФК «Шахтар»! #Шахтарю83 ⠀ ⚒ Shakhtar turns 83! Congrats, friends! Happy birthday, Shakhtar! ⠀ Congratulations to veterans, football players, coaches, and all the fans! Each of you has made a huge contribution to the team’s success and achievements. Each of you wrote the history of the Orange-and-Blacks’ victories. Each of you is part of a large and friendly family of FC Shakhtar! #Shakhtar83

A post shared by FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar) on

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()