Найтитулованішому клубу України - 83! Шахтар присвятив ролик уболівальникам

Донецькому Шахтареві виповнилося 83 роки.

Спеціально до цієї дати клуб підготував оригінальне відео, в якому подякував усім своїх уболівальників різної статі, віросповідань, з різних міст і країн.

"Вітаємо ветеранів, футболістів та тренерів, усіх уболівальників! Кожен з вас зробив величезний внесок в успіхи і досягнення команди. Кожен з вас писав історію перемог "оранжево-чорних". Кожен з вас є частиною великої й дружної сім’ї ФК Шахтар"

Джерело - Чемпіон.

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