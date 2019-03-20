Мораес побратався з Яремчуком, Бойко оцінив Роналду - відео з роздягальні збірної

На YouTube-каналі сайту спортивних новин FootBoom з'явилося відео з роздягальні збірної України.

На унікальних кадрах ви можете побачити загальний настрій гравців команди, но обличчя у збірній та міні-інтерв'ю від голкіпера Динамо Дениса Бойка.

Нагадаємо, що став відомий склад збірної на матч з Португалією.

Раніше Мораес провів перше тренування за збірну України.

Джерело - Чемпіон.

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