Без Коваленка та Шепелєва. Шевченко взяв 25 футболістів до Португалії

Мораес потрапив до списку

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко взяв на стартові матчі відбору до Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу 25 гравців.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ

Склад збірної України:

Воротарі: Андрій П'ятов, Денис Бойко, Андрій Лунін.

Захисники: Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Микола Матвієнко, Микита Бурда, Артем Шабанов, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Едуард Соболь.

Півзахисники: Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Сергій Болбат, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Олександр Зінченко, Руслан Маліновський, Роман Безус.

Нападники: Роман Яремчук, Артем Кравець, Жуніор Мораес.

Делегація української команди вилетить до Португалії чартерним рейсом із аеропорту Бориспіль о 16:30. Прибуття до Лісабона очікується близько 20:15 за місцевим часом.

Зауважимо, що з тих гравців, які були викликані на тренувальний збір, до фінального списку не потрапили травмований Віктор Коваленко та Володимир Шепєлєв.

Нагадаємо, Україна втратила перемогу над Сербією у відборі на Євро-2019 (U-19)

Джерело - ФФУ.