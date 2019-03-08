Екс-хавбек Шахтаря, а нині гравець Челсі Вілліан забив гол-красень у ворота Динамо у грі 1/8 фіналу Ліги Європи.
Відзначився бразилець на 65-й хвилині гри.
Це на перший подібний гол бразильського півзахисника у ворота Динамо.
2015-го під час матчу на груповому етапі Ліги чемпіонів. Вілліан забив точнісінько такий самий гол зі штрафного у ворота Шовковського.
🗓️ 4-11-2015— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 7 березня 2019 р.
🆚 Dynamo Kyiv
🎯 Willian
🗓️ 07-03-2019
🆚 Dynamo Kyiv
🎯 Willian #UEL pic.twitter.com/JTEDPn7JlF
Джерело - Чемпіон.
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