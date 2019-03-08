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Злий геній для Динамо. Вілліан забив два однакових голи з різницею у чотири роки

Екс-хавбек Шахтаря, а нині гравець Челсі Вілліан забив гол-красень у ворота Динамо у грі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Відзначився бразилець на 65-й хвилині гри.

Це на перший подібний гол бразильського півзахисника у ворота Динамо.

2015-го під час матчу на груповому етапі Ліги чемпіонів. Вілліан забив точнісінько такий самий гол зі штрафного у ворота Шовковського.

Джерело - Чемпіон.

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#Динамо, #Челсі, #Ліга чемпіонів
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