Дівчина дня: Наомі Осака - перша японка, якій підкорився турнір із серії Grand Slam. ФОТО. ВІДЕО

Наомі Осака стала переможнецею US Open-2018, перемігши у фіналі Серену Вільямс - 6:2, 6:4.
Таким чином, Осака стала першою тенісисткою японського походження, якій вдалося виграти турніру із серії Grand Slam.
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Тріумф на кортах Нью-Йорка дозволив Осаці увірватися до топ-10 світового рейтингу. Наразі американка японського походження розмістилася на 7-му рядку рейтингу WTA.
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Фото: WTA
Джерело - Чемпіон.
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