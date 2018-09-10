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Особисті рекорди Цуренко, Ястремської, Калініної та Костюк в оновленому рейтингу WTA

Сьогодні 10:32 847 0
Особисті рекорди Цуренко, Ястремської, Калініної та Костюк в оновленому рейтингу WTA

Після завершення US Open-2018 була опублікована оновлена версія рейтингу WTA. Незважаючи на провал в Нью-Йорку, звання першої ракетки світу зберегла Сімона Халеп.

Стрімко увірвалася в ТОП-10 чемпіонка US Open Наомі Осака, яка з 19-го рядка піднялася на 7-ю. З третього рядка на 9-ю впала торішня переможниця американського турніру Слоан Стівенс.

Що стосується українок, то на один рядок піднялася Еліна Світоліна - тепер вона шоста. Свої особисті рекорди у рейтингу встановили Леся Цуренко, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна  і Марта Костюк.

Оновлений рейтинг WTA

Станом на 10 вересня

1 (1). Сімона Халеп (Румунія) 8061

2 (2). Каролін Возняцкі (Данія) 5975

3 (4). Анжелік Кербер (Німеччина)  5425

4 (6).  Каролін Гарсія (Франція) 4725

5 (5). Петра Квітова (Чехія) 4585

6 (7).  Еліна Світоліна (Україна) 4555

7 (19). Наомі Осака (Японія) 4115

8 (8).Кароліна Плішкова (Чехія) 4105

9 (3). Слоун Стівенс (США) 3912

10(10) Остапенко Єлєна (Латвія) 3787

...

26 (36). Леся Цуренко (Україна) 1805

85 (86). Катерина Бондаренко (Україна) 751

96 (98). Даяна Ястремська (Україна) 646

113 (134). Ангеліна Калініна (Україна) 544

123 (87). Катерина Козлова (Україна) 757

124 (133). Марта Костюк (Україна) 492

Нагадаємо, Цуренко з розгромом вилетіла із US Open.

Також, Ястремська обіграла 5-у сіяну на турнірі в США.

Джерело - wta-live-ranking.

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