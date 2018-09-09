Кривдниця Цуренко перемогла на US Open

У фіналі турніру серії Гранд Слем Серена Вільямс програла японці Наомі Осаці, яка дебютувала на такому рівні.

В особистих зустрічах Осака тепер веде з рахунком 2:0. Перша перемога відбулася на турнірі в Майамі цього року.

Наомі Осака стала першою японкою-чемпіонкою на турнірах Гранд Слем.

Варто зауважити, що американську тенісистку покарали штрафним геймом за образи в сторону судді.

US Open

Нью-Йорк, США

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд - 53 000 000 доларів

Наомі Осака - Сирена Вільямс 6:2, 6:4

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Осака вибила з турніру українку Лесю Цуренко.

Натомість Вільямс вибила з розіграшу кривдницю Світоліної

Джерело - Чемпіон.