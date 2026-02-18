Українська правда
Олімпіада-2026. 18 лютого. Онлайн-трансляція змагального дня

Денис Шаховець — 18 лютого 2026, 09:45
У середу, 18 лютого, продовжуються змагання XXV зимових Олімпійських ігор 2026, зокрема будуть розіграні 9 комплектів медалей у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

"Чемпіон" проведе для вас текстову трансляцію дванадцятого змагального дня головної спортивної події чотириріччя, висвітлюючи усе найцікавіше на зимових Іграх-2026.

11:20. Завершилася кваліфікація у жінок у командному спринті. У фінальній частині ми побачимо 15 кращих команд – Швецію, Фінляндію, Канаду, Швейцарію, Норвегію, Німеччину, США, Австрію, Італію, Францію, Польщу, Латвію, Естонію, Чехію та Китай.

Українки Анастасія Нікон та Софія Шкатула посіли у кваліфікації 20 місце й не змогли пройти до фіналу.

Нагадаємо, що жіночу естафету в біатлоні ви зможете подивитися наживо на нашому сайті або на YouTube-каналі Суспільне Спорт.

