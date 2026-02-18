Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Лижні гонки. Шведки – олімпійські чемпіонки в командному спринті

Олег Дідух — 18 лютого 2026, 13:11
Лижні гонки. Шведки – олімпійські чемпіонки в командному спринті
Майя Дальквіст
Getty Images

Шведські лижниці Йонна Сундлінг і Майя Дальквіст завоювали золото зимових Олімпійських ігор 2026 року в командному спринті вільним стилем. У фіналі вони випередили команди Швейцарії (Надя Келін/Надін Фендріх) і Німеччини (Лаура Гіммлер/Колетта Ридцек).

Для Сундлінг це друге олімпійське золото в кар'єрі. 4 роки тому в Пекіні вона перемогла в особистому спринті. Дальквіст стала олімпійською чемпіонкою вперше.

Результати фіналу:

Участь у командному спринті брали й українські лижниці Анастасія Нікон і Софія Шкатула. Вони припинили боротьбу на стадії кваліфікації, показавши 20-й результат із 26 команд. У фінал проходили 15 кращих.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 Лижні перегони

Олімпійські ігри 2026

Швеція програла Південній Кореї, перемоги Данії та Великої Британії у жіночому турнірі з керлінгу на Олімпіаді-2026
Українська спортсменка, батько якої загинув на війні, залишила важливий меседж на ОІ-2026
Жодна з українок не пробилась до фіналу лижної акробатики на Олімпіаді-2026
Лижні гонки. Українці не пройшли кваліфікацію командного спринта на Олімпіаді-2026
Українські лижниці не пройшли кваліфікацію командного спринта на Олімпіаді-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік