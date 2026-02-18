Лижні гонки. Шведки – олімпійські чемпіонки в командному спринті

Шведські лижниці Йонна Сундлінг і Майя Дальквіст завоювали золото зимових Олімпійських ігор 2026 року в командному спринті вільним стилем. У фіналі вони випередили команди Швейцарії (Надя Келін/Надін Фендріх) і Німеччини (Лаура Гіммлер/Колетта Ридцек).

Для Сундлінг це друге олімпійське золото в кар'єрі. 4 роки тому в Пекіні вона перемогла в особистому спринті. Дальквіст стала олімпійською чемпіонкою вперше.

Результати фіналу:

Участь у командному спринті брали й українські лижниці Анастасія Нікон і Софія Шкатула. Вони припинили боротьбу на стадії кваліфікації, показавши 20-й результат із 26 команд. У фінал проходили 15 кращих.