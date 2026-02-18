Гандей не вийшов у півфінал Олімпіади в шорт-треку на 500 метрів

Українець Олег Гандей не зміг вийти у півфінал забігу на 500 метрів на Олімпійських іграх.

Свій чвертьфінальний забіг українець закінчив четвертим, показавши час 41,164 сек.

Гандей вийшов на змагання на тлі ушкодження, якого зазнав у попередньому раунді. Напередодні він висловлював побоювання, що не зможе взяти участь в змаганнях.

Зазначимо, що у кваліфікації Гандей стартував в одному забігу із дворазовим чемпіоном Ігор-2026, нідерландцем Єнсом ван'Т Ваутом, американцем Брендоном Кімом та узбекистанцем Даніілом Ейбогом.

Представники США та Узбекистану зіткнулися на дистанції, що призвело до падіння українця. Результат американця анулювали, завдяки чому Олег зміг кваліфікуватися до 1/4 фіналу.

