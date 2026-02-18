Українська правда
"Наші найближчі друзі та найзапекліші суперники": Ментао – про збірну України з лижної акробатики

Микола Літвінов — 18 лютого 2026, 18:35
Сюй Ментао
Getty Images

Китайська фристайлістка та дворазова олімпійська чемпіонка Сюй Ментао висловила захоплення віж технічого рівня української збірної з лижної акробатики.

Її слова передає Tribuna.

"Мушу сказати, що українська команда справляє особливо сильне враження; вони є і нашими найближчими друзями, і найзапеклішими суперниками. Чесно кажучи, ми багато чому навчилися, спостерігаючи за їхніми технічними досягненнями".

Сьогодні, 18 лютого, Сюй здобула своє друге "золото" на Олімпіських іграх у лижній акробатиці. Перше було у Пекіні-2022.

Нагадаємо, що чотири українські фрістайлістки не потрапили до фіналу з лижної акробатики на Олімпійських іграх 2026. Найкращий результат показала Ангеліна Брикіна, яка посіла 13 місце.

Слідкуйте за текстовою трансляцією дванадцятого змагального дня на Олімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

