Котовський – про виступ на Олімпіаді-2026: Потрібно попрацювати над психологією

Лідер збірної України з лижної акробатики Дмитро Котовський висловився про свій виступ на Олімпійських іграх 2026 року.

Про це 24-річний спортсмен розповів в інтерв'ю Суспільне Спорт.

Котовський був одним із головних претендентів української команди на олімпійську медаль. Проте срібний призер ЧС-2025 не зміг впоратися з хвилюванням та виступив нижче своїх можливостей.

"Деякі підсумки я для себе підвів. Залишається напрацьовувати у літньому сезоні стабільність, якість, можливо, деякі моменти виправити в техніці. Але в цілому тренуватися ще більше. Які висновки зробив? Що десь, можливо, значущість Олімпійських ігор і відповідальність перед країною підсвідомо вплинули. Потрібно попрацювати над психологією підходу до змагань", – сказав Котовський.

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2026 Дмитро Котовський не зміг пробитися до фіналу в особистих змаганнях з лижної акробатики, посівши підсумкове 17-те місце. У міксті наша команда у складі Ангеліни Брикіної, Олександра Окіпнюка та Дмитра Котовського теж не змогла потрапити в топ-4.