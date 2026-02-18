Українська правда
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Канадець Дюбуа став олімпійським чемпіоном на дистанції 500 метрів

Олексій Мурзак — 18 лютого 2026, 22:45
Стівен Дюбуа
У середу, 18 лютого, на Олімпійських іграх-2026 був розіграний комплект медалей у шорт-треку серед чоловіків на дистанції 500 метрів.

Так, золоту медаль виграв чемпіон Ігор-2022 канадець Стівен Дюбуа, який показав час 40.835.

"Срібло" виборов представник Нідерландів Мелле Ван'т Ваут, а бронзову медаль здобув його земляк та брат Єнс Ван'т Ваут, який на цих Іграх ставав олімпійським чемпіоном на дистанціях 1000 та 1500 метрів.

Олімпійські ігри-2026

Шорт-трек, фінал дистанції на 500 метрів, чоловіки

  1. Стівен Дюбуа (Канада) 40.835
  2. Мелле Ван'т Ваут (Нідерланди) – 40.912
  3. Єнс Ван'т Ваут (Нідерланди) – 41.908

Нагадаємо, Україну в цій дисципліні представляв Олег Гандей, який припинив виступи на стадії чвертьфіналу, показавши 4-й час.

Як відомо, український шорт-трекіст вийшов на змагання на тлі ушкодження, якого зазнав у попередньому раунді. Напередодні він висловлював побоювання, що не зможе взяти участь в змаганнях.

Слідкуйте за текстовою трансляцією дванадцятого змагального дня на Олімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

